Aangezien Domeinenbank.nl al meer dan 21 jaar actief is in de wereld van domeinnamen, weten we wat marktconforme en realistische prijzen zijn. We hebben zelf voor de meeste domeinnamen dus ook sinds 1999 allerlei gegevens beschikbaar, zoals het aantal aanvragen, bezoekersaantallen, etc. Afhankelijk van het type domeinnaam dat het betreft (domeinen die betrekking hebben op voornamen, achternamen, afkortingen, plaatsnamen, etc.) gebruiken we daarbij verschillende factoren om tot een realistische en goed onderbouwde prijs te komen. Deze berekening kunnen we altijd nog verder toelichten aan iedereen die daarin geïnteresseerd is.